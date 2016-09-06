В начале этой недели таджикские военные получили на свои телефоны сообщения от бывшего коллеги Гульмурода Халимова, который недавно примкнул к террористической организации "Исламское государство" и был назначен "министром войны", сообщает "Reuters" со ссылкой на источники в спецслужбах страны.

Ранее Халимов был начальником ОМОНа Таджикистана, и на днях стало известно о том, что полковник занял высокий военный пост в ИГ (запрещена в России). В своём сообщении новоиспечённый боевик пообещал "поздравить" Таджикистан с 25-летием независимости, которое отмечается 9 сентября.

Ранее Халимов открыто выражал недовольство отношениями Таджикистана с Россией и США. Он также критически высказался о запрете на ношение традиционной мусульманской одежды и практике пятикратного намаза.

Таджикские спецслужбы открыли расследование по поводу угроз в СМС сообщениях.