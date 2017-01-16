Уважаемые читатели! Metro присоединилось к проекту Государственной Третьяковской галереи и Московского метрополитена "Интенсив XX", посвящённому истории русского искусства XX века.

Предлагаем и вам не оставаться в стороне и прикоснуться к прекрасному. Для этого необходимо собственными руками попробовать создать копию одного из произведений русского авангарда.

Авторы самых интересных работ получат сувениры от Третьяковской галереи или билеты на экспозицию в филиале музея на Крымском Валу.

Присылайте фотографии ваших репродукций на электронную почту редакции konkurs@gazetametro.ru. В теме письма обязательно пишите: "Интенсив". Не забудьте указать свои имя, фамилию и телефон для связи.