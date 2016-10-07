Американский певец и продюсер Бруно Марс возвращается! На днях состоялась премьера его нового сингла под названием "24K Magic".
Это первый сольный релиз певца за почти четыре года. Песня также войдет в состав одноименного третьего студийного альбома Марса, выход которого состоится уже 18 ноября этого года.
Вместе с треком певец представил и официальный клип на эту песню.
Яркое видео передает атмосферу настоящей вечеринки в лучших традициях Лас-Вегаса.
Смотрим, наслаждаемся!
Бруно Марсу 30 лет, он обладатель престижнйо музыкальной премии "Грэмми". Выступает преимущественно в жанре хип-хоп.