Американский певец и продюсер Бруно Марс возвращается! На днях состоялась премьера его нового сингла под названием "24K Magic".

Это первый сольный релиз певца за почти четыре года. Песня также войдет в состав одноименного третьего студийного альбома Марса, выход которого состоится уже 18 ноября этого года.

Вместе с треком певец представил и официальный клип на эту песню.

Яркое видео передает атмосферу настоящей вечеринки в лучших традициях Лас-Вегаса.

Смотрим, наслаждаемся!

Бруно Марсу 30 лет, он обладатель престижнйо музыкальной премии "Грэмми". Выступает преимущественно в жанре хип-хоп.