Американская поп-рок группа Maroon 5 выпустила клип на свой новый сингл Don't Wanna Know записанный вместе с хип-хоп исполнителем Кендриком Ламаром.

На видео солист группы Адам Левин вместе со своей командой все время ходят в громоздких костюмах покемонов.

По замыслу создателей ролика, главный герой (Левин), расстался со своей возлюбленной и пытается пережить этот непростой период. Поклонники, пытающиеся его поймать словно в популярной игре Pokemon Go, лишь усложняют эту задачу.

Вместе с участниками группы в клипе снялся популярный актёр Винс Вон ("Мистер и миссис Смит", "Незваные гости", "Развод по-американски"), которому также приходится спасаться от назойливых фанатов.

Клип за два дня посмотрели почти 7 млн раз.