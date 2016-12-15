Всего за несколько часов новый клип Леди Гаги стал одним из самых популярных в Сети. Видео американской певицы на песню «Million Reasons» в Youtube посмотрели несколько сотен тысяч пользователей. Ролик с каждым часом поднимается по позициям в разделе «Набирающие популярность».

«Million Reasons» – песня из нового альбома Леди Гаги Joanne. Клип - это продолжение предыдущего ролика "Perfect Illusion", премьера которого состоялась в сентябре.

Ранее певица назвала альбом «Joanne» своей самой личной работой.

В композиции «Million Reasons» Леди Гага поделилась личными переживаниями, в частности она рассказала об отношениях с сестрой.

"Perfect Illusion переходит прямо в эту историю...историю, которая является взглядом на мою жизнь", - написала на своей страничке в Twitter артистка.

Как уже сообщалось, Леди Гага опередила Бейонсе и Тейлор Свифт по количеству альбомов номер один.