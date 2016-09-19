Уже традиционно новые устройства от Apple испытали на прочность, проведя всевозможные краш-тесты. Самым популярным стало видео, на котором iPhone 7 давят гидравлическим прессом. Конечно, устройство мнётся и разлетается на кусочки.

Видеозапись с тестом была загружена на YouTube-канал Hydraulic Press Channel.

Пользователи видеохостинга оценили проверку.

"Мне было бы грустно, что испочено такое дорогое устройство, но я не могу злиться, потому что это действительно выглядит круто", - написал tomthesausage.

SickMosquito95517 в свою очередь отмечает: "Одно разочарование - мы получили то же, что и всегда. Мусор".

Однако некоторые иронично замечают: "Если устройство не может выдержать давления гидравлическим прессом, наверное, не стоит его покупать".

Видео всего за три дня набрало более миллиона просмотров.

Напомним, что в Америке и некоторых европейских странах старт прожад новых iPhone начался 16 сентября. В России новые устройства официально поступят в продажу 23 сентября.