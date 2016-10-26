Число россиян, которые проведут новогодние праздники вне родины, в этом году вряд ли вырастет, а скорее всего, напротив – упадёт. Такой вывод можно сделать из статистики, предоставленной Metro популярными системами бронирования авиабилетов и отелей. В турфирмах, которые отправляют за рубеж организованные группы, также предновогоднего наплыва не наблюдают.

По статистике Aviasales.ru, перелёты по России занимают долю в 63% по ранним бронированиям на Новый год. Популярность же самых востребованных зарубежных направлений падает, за исключением относительно дешёвой Праги, соглашаются представители онлайн-сервисов.

– Средний новогодний чек только на перелёт за рубеж – 43 тыс. рублей, – приводит данные Янис Дзенис из Aviasales.ru. – Германия и Чехия дешевле всего, около 35–36 тыс. туда-обратно, Италия – дороже 45 тыс., а Испания – 52 тыс. рублей.

Хит этого сезона – Москва. Но, как отмечает Дмитрий Хаванский, представитель Skyscanner, это не означает, что россияне бросились массово отмечать Новый год в столице.

– Из Москвы как раз летят за рубеж, число прямых рейсов из регионов снижается, – говорит Хаванский. – Люди долетают на «Победе», а затем едут за границу.

Азия как в турфирмах, так и по самостоятельным бронированиям растёт в сравнении с пиком кризиса – прошлым Новым годом. В Таиланд, Индию и Вьетнам продолжают передислоцироваться те, кто хочет моря и солнца. Но цена вопроса – минимум от 50 до 80 тыс. за перелёт.

– Все надеялись на Египет в этом году, но сейчас нам дают понять, что на зимний сезон можно не рассчитывать, – говорит Михаил Коломенский, представитель туркомпании. – Даже если страну откроют в конце года или в начале следующего, понадобится время, чтобы запустить чартеры. А второй год без Египта – очередной удар по бизнесу. Альтернативы ему нет.

Среди экономичных вариантов остаётся только ОАЭ. Сейчас на 30–31 декабря можно ещё найти перелёты по 25 тыс.