Новогодние праздники – просто идеальное время для того, чтобы повеселиться всей семьёй. Metro собрало самые интересные новогодние представления столицы, которые обязательно порадуют ребят самых разных возрастов

Рок-йолка

5 января в клубе Yotaspace создатели Первого детского рок-фестиваля представят ёлку нового формата. Вместо традиционного представления театр DIALOG проведёт стендап рок-шоу с цирковыми номерами, а традиционные хороводы заменят джайв, брейк и рок-н-ролл.

Шоу Ильи Авербуха "Щелкунчик и Мышиный король"

Представление для любителей фигурного катания. В знаменитой сказке на льду главные роли исполнят Аделина Сотникова, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. «Щелкунчик», как обещают создатели, станет одним из самых зрелищных и дорогостоящих проектов Ильи Авербуха. Спектакли пройдут с 28 декабря – по 7 января в Ледовом дворце.

Снежная королева

Музыкальное представление в Большом зале Московской консерватории на музыку Петра Чайковского с лазерными спецэффектами. Поэтическую часть и чтение сказки Ганса Христиана Андерсена проведёт актёр Дмитрий Дюжев, музыкальное сопровождение прозвучит в исполнении Симфонического оркестра радио «Орфей». Шоу пройдёт с 3 по 5 января.

Электрическая Тесла-Ёлка. В поисках украденного электричества

Прямо на сцене в генераторах с напряжением 1–2 миллиона вольт будут создаваться электрические разряды, танцующие в такт музыке, а управлять ими станет ловец молний Мегавольт. Добавят настроения лазерное шоу и настоящая электронная музыка.

Праздник пройдёт с 23 декабря по 8 января в научно-развлекательном центре TESLA-HALL.

Новогоднее путешествие в заколдованное БИОцарство

Проект от интерактивного музея «Живые системы». Дети пройдут квест по всей территории музея и смогут не только увидеть различные опыты, но и провести некоторые из них. Программа пройдёт 24, 25 и 28 декабря.

Сокровища третьей планеты

Новогодняя программа, которую представляет Московский планетарий. Главная цель ребят – починить аппарат, который отвечает за движение Земли, и спасти планету. Для этого они отправятся в видеопутешествие по планетам Солнечной системы. Ёлка проводится с 17 по 30 декабря.

Куда ещё?

Маша и Медведь + три богатыря

Впервые на одной сцене популярные российские герои мультфильмов. В программе более 500 авторских костюмов, оригинальная музыка, дополненная реальность, видеомаппинг, 3D-декорации и лазерное шоу. 17 декабря – 8 января. «Крокус Сити Холл».

Фиксики в Стране чудес

Полюбившиеся малышам Фиксики встретятся с Карлсоном, Чебурашкой, Красной Шапочкой, Золушкой. Открыт парк аттракционов и развлечений. Подарком станет бесплатное интерактивное шоу «Зима в Простоквашино». 17 декабря – 8 января. «Крокус Экспо»

Научная ёлка Wow! How!

Программа при помощи проекций и трёхмерных декораций погрузит зрителей в научно-фантастический мир. В проекте будут использованы огромные резонансные трансформаторы – катушки Tesla, жидкий азот, гигантские бочки с реактивами. В представлении также задействовано лазерное 3D-шоу.

24–30 декабря. Большой зал Российской академии наук