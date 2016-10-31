В Сеть выложили новый фильм Леонардо ДиКаприо "Спасти планету" (Before The Flood). В документальной ленте актёр выступил в качестве продюсера и главного героя.

Посмотреть фильм целиком можно на YouTube-канале National Geographic.

Картина рассказывает о трёхлетнем путешествии ДиКаприо в качестве посла мира ООН. Во время своей поездки актёр общался с политиками, учёными и активистами разных стран, чтобы изучить влияние климатических изменений на нашу планету.

Кстати, саундтрек к фильму написали лидер группы Nine Inch Nails Трент Резнор и построк-коллектив Mogwai.

Посмотреть новый фильм Леонардо ДиКаприо прямо сейчас можно здесь: