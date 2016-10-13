Мара Тайген – ещё одна девушка с длинными темными волосами, пухлыми губами и точеной фигуркой, набирает бешеную популярность в соцсетях благодаря сильному сходству с голливудской звездой Анджелиной Джоли.

Девушка работает моделью в Лос-Анджелесе. Ей 22 года. Не замужем. Год назад она завела аккаунт в сети Instagram и её жизнь сразу начала меняться к лучшему.

Страничка Мары теперь имеет 575 тысяч подписчиков. И все они называют её двойником 41-летней Анджелины Джоли. Благодаря сходству модель активнее стали приглашать для съёмок в рекламе.

Напомним, ранее в Сети обнаружили двойника Джоли в Новосибирске. Ею оказалась 28-летняя сибирячка Анастасия Одерей. Потом заговорили о двойнике из Казахстана – Зарине Цолоевой.

Кстати, с Анджелиной давно сравнивают и российскую модель Ирину Шейк.

Все двойники Джоли: