Сменившая Павла Астахова на посту Уполномоченного по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова заявила, что не припоминает своего интервью о телегонии, которое вызвало массу возмущённых откликов в Интернете.

"Вы знаете, это достаточно сомнительного происхождения история, – рассказала Кузнецова РБК. – Я не помню, чтобы я такое говорила. Да и там как будто говорит квалифицированный биолог, как минимум кандидат наук. А я так не изъясняюсь".

Ранее сообщалось, что Кузнецова якобы говорила о телегонии в 2009-м году в интервью "Медицинскому порталу Пензы" на тему абортов.

Брат детского омбудсмена рассказал, что Кузнецова хочет сделать для "маленьких граждан"

В материале она указана как психолог по доабортивному консультированию и член совета "Благовеста".

Кузнецова в том интервью якобы заявила следующее:

– Основываясь на сравнительно новой науке телегонии, можно говорить о том, что клетки матки обладают информационно-волновой памятью. Поэтому эти клетки запоминают все, что в них произошло. Допустим, если у женщины было несколько партнеров, то велика вероятность рождения ослабленного ребенка из-за смешения информации. Особое влияние данный факт оказывает на нравственную основу будущего ребенка. Аборт, в свою очередь, также является серьезным потрясением для уже желанного малыша, поскольку клетки запоминают страх плода перед абортом, запоминают смерть.

Педиатр и неонатолог Елена Кешинян, узнав об этом интервью, была в смятении.

– Если честно, я в ужасе от заявлений нового омбудсмена, – заявила Metro Кешинян. – Никаких научных работ, доказывающих существование телегонии, я не читала и не знаю. Это нормально, что у женщины может быть несколько половых партнёров. Причины на то разные: бывают и разводы, бывает и мужья умирают, бывает и несколько официальных мужей.

Анна Кузнецова. Факты

– 34 года, уроженка Пензы

– психолог по специальности

– замужем за священником Алексеем Кузнецовым, настоятелем храма Воскресения Христова в Уварово Иссинского района

– первые упоминания о деятельности Кузнецовой относятся к 2008–2009 годам — тогда она стала учредителем общественной организации "Благовест"

– мать шестерых детей

– в 2011-м Кузнецова основала и возглавила фонд "Покров", оказывающий помощь многодетным и малоимущим семьям

– противник абортов; она участвует в профильныхмероприятиях организаций, которые выступают за защиту семейных ценностей вроде фестиваля "За жизнь"

– активно пользуется соцсетями

– увлекается церковной флористикой

*Справка составлена по информации из открытых источников