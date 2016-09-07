Наконец, Тим Кук представил новый айфон 7. Он будет представлен в четырёх цветах: черный, золотой, серебряный и розовое золото. Для описания характеристик нового смартфона Кук пригласил на сцену своего коллегу Фила Шиллера.

"Это лучший из всех айфонов, которые мы когда-либо создавали", - сказал Шиллер, повторив слова Тима Кука.

У нового устройства будет алюминиевый корпус. Его поверхность полностью зеркальная. Теперь он будет водо- и пыленепроницаемым. Кроме того, новый айфон будет защищён специальной оксидной плёнкой.

Много внимания при создании нового устройство уделили совершенствованию его камеру. Теперь на тыльной стороне устройства будет две 12-пиксельные камеры: одна для телефото, другая – широкоугольная. Вспышка станет на 50 процентов ярче.

Был усовершенствован зум: делать приближение теперь можно без потери качества. Также была усовершенствована кнопка "домой". Теперь у неё ещё больше функций.

Наушники в новом айфоне будут вставляться в тот же разъём, через который устройство заряжается. Для того, чтобы использовать любые другие наушники, разработчики создали специальный переходник. Но будет и инновационный вариант: беспроводные наушники. Каждый из наушников может работать по пять часов без подзарядки. К ним прилагается удобный кейсик.