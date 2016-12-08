Строительство новых станций метро по зеленой ветке отстает от запланированных сроков на 2, 5 месяца. Однако программу скорректировали, и Метрострой набирает темп - отставание по строительству ликвидируют. "Новокрестовская" и "Беговая" будут сданы к 28 февраля 2018 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Сергея Харлашкина, председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Сейчас идет активная подготовка к двум событиям: на трех объектах - к Кубку конфедераций в 2017 году и на пяти объектах - к ЧМ-2018.

Уже функционирует центральная часть ЗСД, строительство развязки на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта идет с опережением на два месяца. Уже почти готов пешеходный мост в створе Яхтенной улицы. Срок готовности этих объектов - Кубок конфедераций в 2017 году.

А вот среди основных объектов, которые должны быть готовы к 2018 году, - съезд с набережной Макарова к ЗСД, Серный мост и станция метро "Новокрестовская".