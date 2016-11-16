Недавно обнаруженные рисунки Ван Гога оказались подделкой. К такому выводу пришли учёные амстердамского Музея Винсента Ван Гога. Об этом в среду сообщает The Guardian.

По словам представителей музея, найденные рисунки – всего лишь имитация.

Напомним, что блокнот с эскизами, предположительно, принадлежащими Ван Гогу, был найден профессором Университета Торонто Богомилой Уэлш-Овчаров.

Подлинность набросков подтвердил учёный Рональд Пикванс, один из ведущих экспертов по творчеству художника. Он назвал находку "самым революционным открытием во всей истории изучения работ Ван Гога".

Отмечается, что альбом принадлежал женщине, пожелавшей сохранить анонимность, и достался ей от матери более 50 лет назад. При этом документов, подтверждающих принадлежность рисунков руке Ван Гога, у хозяйки блокнота нет.

Установлено, что найденные эскизы были сделаны в 1888 году. В случае если наброски были бы признаны подлинными, они могли бы пролить свет на события переломного периода в жизни Ван Гога.