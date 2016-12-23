Яндекс обновил панорамы Санкт-Петербурга и Ленобласти впервые за три года. Последний раз панорамы снимались в 2013 году.

Панорамомобиль первый раз проехал по всему Западному скоростному диаметру после открытия центрального участка в декабре. Это единственная съёмка, которая прошла зимой. Основная часть панорам была сделана в мае-июне 2016 года.

Кроме того, на Яндекс.Картах появились панорамы новых жилых кварталов в Парнасе, на Южном шоссе и в других районах.

В Ленобласти в кадр панорамомобиля впервые попали новые микрорайоны Гатчины и Сестрорецка. Также на Яндекс.Картах теперь можно найти виды с башни замка в Выборге и детский городок Андерсенград в Сосновом Бору.

Операторы сделали около полумиллиона новых снимков, из которых получилось 122 тысячи круговых панорам. Общая протяженность панорам Санкт-Петербурга и Ленинградской области теперь составляет почти 7 тысяч километров.

Новые панорамы на Яндекс.Картах сняты в высоком разрешении. На них можно рассмотреть даже мелкие детали.