Натуралист из Новой Зеландии Джош Джеймс выложил на Youtube видеоролик, в котором он рассказывает, а главное, показывает, как убить осьминога зубами.

Лишить моллюска жизни нужно в том случае, если у вас нет под рукой подходящей емкости для него, объясняет новозеландец. Оказывается, осьминог способен просачиваться в самые узкие щели, и, чтобы он не сбежал, его лучше сразу убить.

На видео Джеймс говорит, что сложнее всего подобраться к глазу осьминога. Там находится мозг моллюска. Остальное описывать бесполезно, лучше сразу смотреть.

Надо сказать, что среди пользователей Youtube нашлось немало желающих узнать, как убить осьминога зубами. За 5 дней видео набрало почти 500 тысяч просмотров.