Россия может вступить в коалицию с США для совместной борьбы с террористами в Сирии, но лишь в том случае, если президент Соединённых Штатов Дональд Трамп исполнит все свои предвыборные обещания по данному вопросу, сообщают "Известия".

Как заявил изданию председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, между странами нет непреодолимых противоречий, но Вашингтон должен изменить существующую позицию по поводу смены власти в Сирии, чтобы начать тесное сотрудничество.

"Каких-то непреодолимых препятствий для этого не существует. Безусловно, нам важно понимать, что стратегические цели США в отношении Сирии изменятся, поскольку до сих пор их целью было не столько подавление терроризма, сколько смена режима", - сказал Косачев, слова которого приводит газета.

Ранее в России множество раз подвергали критике действия коалиции в Сирии. По мнению Российских представителей, военные стран-участниц объединения игнорировали во время своих операций нормы международного права, поскольку их действия не были санкционированы Советом Безопасности ООН. К тому же США не раз заявляли, что одной из основных целей операции в Сирии является свержение Башара Асада, а уничтожение запрещённой в России террористической организации "Исламское государство" скорее вторичная задача.