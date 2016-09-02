Последние новости о президенте Узбекистана Исламе Каримове говорят о том, что состояние здоровья лидера страны резко ухудшилось и сейчас врачи оценивают его как критическое, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство страны.

"Дорогие соотечественники, с большой тяжестью в сердце сообщаем вам, что в минувшие сутки в состоянии нашего Президента произошло резкое ухудшение и, по мнению врачей, оно оценивается как критическое", - говорится в сообщении Кабинета министров страны.

Похороны Ислама Каримова

Отметим, что ранее информационное агентство "Фергана" написало, что президент Узбекистана мёртв и уже принято решение о том, что похороны Ислама Каримова пройдут в Самарканде третьего сентября. В связи с этим на его родине уже вовсю идут приготовления к прощальной церемонии.

"В субботу, 3-го сентября, тело 78-летнего бессменного президента Узбекистана будет предано земле", - пишет агентство, уточняя, что правительственный самолет с телом президента Узбекистана Ислама Каримова уже вылетел из Ташкента в Самарканд.

Издание также отмечает, что о смерти главы государства официально объявят 2 сентября.

Президент Узбекистан Ислам Каримов жив

Добавим, что вся эта информация опровергает другие новости о здоровье Ислама Каримова: ранее информационное агентство REGNUM, ссылаясь на источник в Ташкентской городской администрации, сообщало, что лидер страны активно восстанавливается после инсульта и даже уже начал вставать с постели.

Что случилось с президентом Узбекистана Исламом Каримовым

Напомним, что 29 августа появилась информации о срочной госпитализации презижента Узбекистана Ислама Абдуганиевича Каримова по состоянию здоровья. Чуть позже дочь президента Лола Каримова рассказала, что он перенес кровоизлияние в мозг. Вечером того же дня агентство "Фергана" заявило, что президент Узбекистана Ислам Каримов уже мёртв, но правительство опровергло тогда эту информацию.

Читайте также: Жив ли Ислам Каримов или нет: Главред "Ферганы" призвал показать президента Узбекистана

Читайте также: Информацию о смерти Каримова опровергают

Читайте также: Президент Узбекистана Ислам Каримов перенёс инсульт