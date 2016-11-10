Художник из Новокузнецка Константин Дверин за четыре с половиной месяца нарисовал картину на основе незаконченной работы Леонардо да Винчи "Поклонение волхвов" 1481 года. Российский мастер назвал своё полотно "Посвящение Леонардо да Винчи". Картина представлена в Новокузнецком художественном музее.

"Картина Константина Дверина — смелый художественный эксперимент, авторская попытка закончить работу Леонардо да Винчи, – сообщает пресс-служба сибирского музея. – Заказанная монахами-августинцами из монастыря Сан Донато в Скопето в 1481 году, она так и осталась незавершённой".

На заднем плане незаконченного рисунка Леонардо да Винчи видны развалины дворца (по некоторым версиям — языческого храма), всадники на конях, едва намеченные скалы вдалеке. А в центре изображена Мария с новорождённым Иисусом, которая окружена паломниками – они пришли поклониться Сыну Божию.

– Самым сложным было набраться храбрости для такой работы, – рассказывает Metro Константин Генрихович. – А ещё – попасть в эстетику Леонардо Да Винчи, в его линию. У Леонардо же был эскиз, черновой рисунок, до конца не продуманный, не доведённый до абсолюта. На нём много вариантов – голова на голове, фигура на фигуре. Он был в поиске. Моей задачей было сказать самому себе, что в эскизе главное, а что – второстепенное. Я оставил главное. Хочу подчеркнуть, что я не окончил за великого мастера работу – это сделать нельзя, всё равно, что за Пушкина дописать черновики. Я просто пофантазировал над его эскизом!

Константин Дверин сохранил "скелет" картины Леонардо да Винчи, при этом дорисовал некоторые детали, которые ему показались уместными.

– Под ногами у Марии – Вифлеемская звезда, которая возвестила волхвам о рождении младенца, – говорит Дверин. – Также я изобразил два времени суток. В левом углу – ночь, дохристианская эпоха, далее, проходя через центр картины, где изображено Древо жизни, наступает рассвет христианской эры, с рождением чуда-младенца. На переднем плане картины изображены мои любимые художники – сам Леонардо, а также Рафаэль, Микеланджело и Боттичелли. В числе прочих фигур на картине есть мои друзья, которые специально мне позировали. Остальное всё я сделал точно по следам Леонардо.

По словам художника, на создание картины у него ушло 4,5 месяца – всё это время пролетело для него незаметно, а сама работа доставила "огромное удовольствие".

– Начал работу в июле, думал, картина займёт год. Леонардо – божественный рисовальщик, тягаться с ним глупо. Попасть в одну линию с ним уже большое дело. Над этим больше всего и работал. Думаю, удалось. Краску использовал масляную, работал итальянским методом – трёхстадийная живопись. Следовал технологиям старых мастеров. В те времена просто не знали современной живописи, а говорить с великими на чужом языке неправильно.