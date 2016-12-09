Временно исполняющего обязанности начальника транспортной полиции Петербурга задержали при получении взятки. Роман Фролов 8 декабря в 16 часов около магазина "Максидом" на Московском проспекте встретился с сотрудником ОАО "РЖД". В это время Фролову передавали 250 тысяч рублей - так чиновник оценил свое покровительство.

О ситуации сообщает следственный комитет по Петербургу. В отношении сотрудника линейного управления МВД на рранспорте Петербурга возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Решается вопрос об аресте и предъявлении обвинения Роману Фролову.

Управление на транспорте по Петербургу начало служебную проверку в отношении своего сотрудника - полковника Романа Фролова.

Как сообщают СМИ, на свою должность ВРИО начальника Роман Фролов был назначен недавно. А до этого - боролся с экономическими преступлениями в том же упралвении на транспорте. В его ведомстве была Октябрьская железная дорога.