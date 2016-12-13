Малышей всё чаще ждут в костюмах мультяшных и киношных героев, а также других выдуманных персонажей. Родителям приходится сбиваться с ног, чтобы удовлетворить запросы воспитателей.

– А мой в этом году будет Морозёнком! – похвасталась на работе сотрудница газеты Metro. – Ну, это такой маленький Дед Мороз – в красной жилетке и красных штанишках. Только шапочка будет обычная. Костюм такой не купить – придётся шить самой.

Конечно, наряд можно сделать на заказ. Но цены кусаются – что-то эксклюзивное и оригинальное обойдётся в сумму в среднем 2500–3000 рублей.

– В этом году у меня несколько необычных заказов: детские костюмы Курочки Рябы и Эльзы из фильма «Холодное сердце», – рассказала портниха Татьяна. – Но самый популярный заказ – костюмы Петушка, Принцессы и Снегурочки.

Желающие сэкономить ищут варианты на сайтах бесплатных объявлений – костюмы б/у стоят в 2-3 раза дешевле магазинных.

– Но приличных вариантов почти не осталось – всё раскуплено, – рассказывает мама 4-летнего сына Ольга. – Обзвонила пять номеров в поисках костюма Снеговика – нет ничего хорошего даже напрокат! На нашу дату – 22 декабря – уже всё занято.

Как говорят бывалые, хорошие эконом-варианты уходят влёт ещё осенью. Теперь родителям не до выбора: Гномик или Лисичка на два размера больше тоже находят спрос.