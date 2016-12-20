В канун выхода в эфир 4-го сезона сериала "Шерлок" главные герои собрались в Лондоне на предпоказе. В Ham Yard Hotel прибыли исполнители главных ролей в сериале Бенедикт Камбербэтч, Мартин Фриман, Аманда Аббингтон, режиссер Рейчел Тэлалей, продюсер Сью Верчью, автор сценария Стивен Моффат и другие звезды.

Актеры позировали перед камерами, а Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фриман (Шерлок Холмс и Джон Уотсон) устроили мини-шоу.

Аманда Аббингтон пришла на показ "Шерлока" в эффектном вечернем платье с цветным принтом, и с новой прической - короткой стрижкой.

Напомним, первую серию 4-го сезона "Шерлока" покажут в эфире 1 января 2017 года года. Одновременно показ пройдет по британскому каналу BBC и по Первому каналу. В России первая серия "Шерлока" выйдет в полночь с 1 на 2 января 2017 года.

Создатели сериала уже раскрыли названия трех эпизодов четвертого "Шерлока". Первый называется “Шесть Тэтчер” (The Six Thatchers). В интригу серии будет замешана супруга Джона Уотсона Мэри.

2 серия 4-го сезона "Шерлока" называется “Лгущий детектив” (The Lying Detective), ее покажут в ночь на 9-е января. Третья серия - “Последняя проблема” (The Final Problem). Ее премьера состоится в ночь на 16 января.

Когда покажут три серии 4-го сезона "Шерлока" в России: расписание