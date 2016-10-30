Мощное землетрясение произошло в Центральной Италии утром 30 октября. По разным данным, магнитуда составила от 6,5 до 7.

Как пишет ТАСС, эпицентр нового землетрясения в Италии находился примерно в том же месте, что и во время подземных толчков 26 октября: на глубине 10 км между городами Норча, Пречи и Кастельсантанджело-суль-Нера.

Подземные толчки почувствовали в Риме, Флоренции и, по некоторым данным, даже на севере Италии.

Погибших в результате землетрясения нет.

Сообщается, что землетрясение в Италии привело к значительным разрушениям в городах, расположенных рядом с эпицентром. В первую очередь пострадали строения, уже затронутые землетрясением 26 октября.

В Риме приостановлена работа метро. В городе Норча произошли обвалы в ряде церквей, в том числе разрушена Базилика святого Бенедикта и ратуша.

Напомним, что это уже третье землетрясение, произошедшее в Италии за последние четыре дня. Ранее два подземных толчка магнитудой 5,4 и 5,9 произошли 26 октября в центральной части Апеннин в районе между городами Перуджа и Мачерата. C тех пор в регионе постоянно ощущались афтершоки, достигавшие магнитуды 5,0. В результате около 4 тыс. человек из 15 населенных пунктов остались без крова в итальянской области Марке, серьезно пострадавшей от подземных толчков.