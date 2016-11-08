Церемония открытия Викторной оранжереи в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" приурочена к празднованию 310-летнего юбилея самого "Аптекарского огорода".

"19 ноября у нас состоится одно из главных событий 2016 года. Ведь в этой оранжерее можно будет посмотреть на удивительные растения тропиков. Например, на кувшинки, лотосы, хищные растения, какао, бананы, гуава, папайя, имбирь, сахарный тростник, лонган, "змеиные фрукты" (салаки), орхидеи, бромелиевые, "Панамская шляпа", Карлюдовика пальмовидная и на другие. Коллекция тропической флоры в саду очень большая", – рассказала Metro пресс-секретарь "Аптекарского огорода" Ольга Архипова.

Ольга уточнила, что для удобства гостей над большим высокотехнологичным бассейном построена уникальная площадка для фотографий и селфи.

Весной следующего года в Викторной оранжерее появится самая большая кувшинка в мире – "Виктория амазонская". Её листья достигают до двух метров в диаметре. Каждый лист может удерживать вес ребенка. Сам цветок "Виктории" живёт около 48 часов. Однако за это время успевает поменять и цвет, и пол. Сначала цветок белый и женского пола, но на вторую ночь цветок уже пурпурный и мужского пола.

"Мы планировали показать этот необыкновенный цветок уже сейчас, но "Виктория амазонская" оказалась чрезвычайно теплолюбивой, капризной и хрупкой. Кувшинка не смогла адаптироваться из-за короткого светового дня и перепадов температуры", – уточнила Ольга Архипова.

Впервые в Москве "Виктория" была выращена и зацвела 108 лет назад – в 1908 году, именно в Ботаническом саду Московского университета.

Новая оранжерея станет частью общего экскурсионного маршрута по оранжерейному комплексу.