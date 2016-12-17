Сегодня, 17 декабря, в "Новой Голландии" открылось обновленное здание Кузни. В течение трех лет велась большая работа по восстановлению фасадов, созданию нового интерьера. В Кузне расположились клуб и ресторан Kuznya House и кафе "Волконский" DELI.

У здания, построенного в XIX веке, теперь появились цокольный этаж и современные коммуникации. Как рассказала Metro архитектор Любовь Леонтьева, обновленный интерьер не затронул историческую кладку.

- Вся кирпичная кладка здания Кузни была обработана и законсервирована. При этом заново создали внутренний интерьер, но все элементы сделаны строго в шов, то есть без нарушения старинной кладки.

По словам архитектора, здание Кузни и здание "Бутылки" стилистически объединены тем, что выполнены из кирпича. Однако задачи у них разные. Кузня, по словам Леонтьевой, - это клубный дом, уютная квартира. Как рассказал Metro Роксана Шатуновская, креативный директор "Новая Голландия: культурная урбанизация", отреставрированные исторические здания - Кузни и "Бутылки" - изначально не планировалось превращать в музеи.

- Музеев в Петербурге достаточно, а на острове нужно пространство, где могли бы собираться люди, поэтому решили сделать в здании Кузни не просто ресторан, а именно пространство, где планируем проводить лекции, перфомансы, музыкальные программы. Надеемся, что популярностью в равной мере будет пользоваться и каток, и новогодний базар, и общественные пространства в здании Кузни.

По словам организаторов, стоимость всего проекта реконструкции пока оценивается в 400 млн долларов.

- Летом за неделю на Новой Голландии побывало 100 тысяч человек. Зимой работаем впервые, поэтому пока не знаем, сколько ждать гостей, - уточнила Роксана Шатуновская.



К лету-2017 планируется открыть еще одно историческое здание - прямо сейчас в бывшей морской тюрьме "Бутылка" идут реставрационные работы. А уже через полгода она станет развлекательным центром: на нескольких этажах разместятся торговые павильоны, кафе и развлекательные центры.

На территории "Новой Голландии" с 17 декабря начал свою работу Новогодний базар. Среди небольшого количества павильонов с сувенирами найти что-то оригинальное гостям оказалось не так просто.

- Мы ожидали, что лавочек будет побольше. Очень пусто, нужно дорабатывать. Надеемся, что к Новому году увеличится количество - и точек, и мастер-классов. Хочется, чтоб настроение появилось новогоднее, а здесь этого нет. Цены в целом нормальные, как и в городе вообще, - поделились с Metro своими впечатлениями Мария.

Зато с легкостью на Новогоднем базаре можно найти множество торговых точек с едой, горячим чаем и глинтвейном, хот-догами за 350 рублей, картофелем за 150 рублей. В целом, уличной торговле посетители поставили оценку "хорошо" - ассортимент не удивил разнообразием, а цены не поразили демократичностью, но и не шокировали завышенной планкой.

Очередь периодически наблюдалась у павильона с продукцией ресторана Матильды Шнуровой. Как уверяли продавцы, варенье из еловых шишек за 300 грамм от 700 рублей пользовалось популярностью. А вот когда должна была приехать сама Матильда, подчиненные не знали. Уточнили - она может "нагрянуть с проверкой" без предупреждения. И все-таки нагрянула - но уже ближе к вечеру. На своей страничке в Инстаграме Матильда поделилась фото и пригласила всех на ярмарку.



На территории "Новой Голландии" работает каток. В будни до 15:30 можно покататься за 100 рублей в час. В выходные - уже за 350 рублей за часовой сеанс. Плюс прокат самих коньков - 220 рублей. Если нужно подточить - еще 200 рублей. И стоит не забыть про залог - еще две тысячи рублей или документ.

- Очень мало развлекательного, слишком пусто на такой территории. Да и каток не очень дешевый. Так за часик - тысячу с лишним прокатали вместе с ребенком. Покатались - захотели есть. Пришлось кушать на улице - цены в кафе мы не осилили. Но в целом - главное, ведь настроение, - рассказала Metro Екатерина Васильевна.

- Мы заходили в Kuznya House посмотрели в меню: овсяная каша 320 рублей, оладьи за 350 рублей, закуски за 450-800 рублей. На любителя и на возможности каждого. Мы вот решили перекусить чего-нибудь на торговых точках, - поделились с Metro впечатлениями Вероника и Николай.

- Нашей компании все понравилось. Каток просто шикарный - все продумано: и камера хранения, и помощники тебя научат кататься, и пластиковые медвежата для начинающих - очень здорово! Ну и поесть можно где. Каждый день не находишься, но разок-другой с компанией отлично провести время - можно! Хорошо, что появилось такое местечко, - рассказал Metro Евгений.