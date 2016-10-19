В Берлине впервые за последний год проходит встреча в "нормандском формате" глав России, Украины, Франции и Германии.

Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Пётр Порошенко планируют обсудить урегулирование ситуации в Донбассе.

Тем не менее, ожидается, что встреча не будет очень результативной.

Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль "не ожидает прорывов" в ходе переговоров.

"В данном случае, цель - именно посмотреть, где мы находимся, и констатировать, что именно мешает выполнить минские соглашения", - отметил он.

Украина, со своей стороны, подчеркнула, что будет добиваться усиления санкций против России.

Последним на встречу в Берлин прибыл Владимир Путин. До его прибытия главы Франции, Германии и Украины провели отдельную трехстороннюю встречу.