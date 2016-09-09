В небе над островом Кипр этой ночью произошёл сильный взрыв, его причиной стал метеорит, пролетавший над территорией страны, сообщает Reuters, ссылаясь на почетного председателя Астрономического общества Кипра Иоанниса Факаса.

По словам специалиста, космический гость был небольших размеров и весил всего несколько килограммов. Войдя в нашу атмосферу, он подвергся нагреванию и взорвался прямо в небе, разделившись на мелкие осколки. Взрыв метеорита, угол падения которого составлял, по предварительным данным, около 45 градусов, можно было услышать.

По данным местного издания Cyprus Mail, взрыв был очень даже хорошо слышен, причём настолько, что вызвал панику среди жителей ряда деревень в районе горной цепи Троодос. Очевидцы события рассказали, что даже почувствовал то, как земля затряслась у них под ногами. При этом полицейские, которым поступили звонки о тревожном происшествии, не смогли сразу объяснить, что же в реальности произошло.

Факас добавил, что обломки метеорита могли разлететься вокруг, но, скорее всего, большая их часть упала в море к северу от Кипра.