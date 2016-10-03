В городе продолжают по ночам гореть припаркованные авто. Подобные случаи участились этой осенью. На этот раз пожар ликвидировали в Невском районе города.

- На проспекте Обуховской обороны, 197 сгорели как минимум 3 авто рядом с рестораном "Куракина дача", - поделились фото горящих машин очевидцы в паблике "ДТП и ЧП / Петербург".

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу, сообщение о пожаре поступило в 00:57.

- В автомобиле Chevrolet обгорел моторный отсек, в автомобиле Peugeot выгорел салон, в автомобиле Cadillac Escalade сгорели сгораемые части, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Пожар был ликвидирован силами 8 человек личного состава МЧС в 02:23.