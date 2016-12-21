Прорыв трубы холодного водоснабжения в Выборгском районе Петербурга локализован. Вода с проезжей части убрана в ливневую канализацию. По данным городского Водоканала, отключения абонентов от водоснабжения не производилось.

- На перекрёстке Сикейроса и Есенина образовывается бассейн из холодной воды, - поделились фото очевидцы в пабилке "ДТП и ЧП / Петербург" в 23.47 во вторник.

Аварийная бригада, прибывшая на вызов, выявила дефект на трубопроводе диаметром 300 мм. Вытекание локализовали в час ночи. Движение транспорта не ограничивалось.