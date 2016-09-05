Сегодня ночью на МКАДе перевернулась фура в результате крупной аварии. Водитель большегруза погиб, а женщина, управлявшая иномаркой, которая врезалась в грузовик, получила травмы. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Госавтоинспекции, грузовик врезался в отбойник и уже после с ним столкнулся "Ниссан".

"Сегодня около часа ночи на внутренней стороне 89-го километра МКАД грузовой автофургон врезался в отбойник и опрокинулся. С аварийным грузовиком столкнулся "Ниссан". В аварии погиб водитель фуры, и травмы получила женщина - водитель иномарки", - сказали в пресс-службе.

На месте происшествия продолжают работать специалисты. По предварительной информации, причиной аварии стало то, что водитель большегруза заснул за рулем.