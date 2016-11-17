В ночь на четверг, 17 ноября, на МКАД произошло необычное ДТП. Там грузовик врезался в проезжающий мимо БТР.

Как сообщает Life.ru, на 31-м километре Московской кольцевой автодороги около 03:00 возле съезда на Варшавское шоссе грузовик по неизвестным пока причинам протаранил БТР.

Версия виновности именно грузовика пока предварительная. Сообщается, что водитель фуры не справился с управлением и допустил столкновение с боевой техникой.

Известно, что в этой аварии никто не пострадал. Её другие подробности сейчас выясняются.

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