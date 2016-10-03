В Адмиралтейском районе города в ночь на 3 октября ликвидировали серьёзный пожар. Пламя полыхало у наземного вестибюля станции метро "Садовая".

- В полночь горел павильон на Сенной площади, который был предназначен под снос, - сообщили очевидцы в соцсети около часу ночи.

Как уточнили Metro в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу, пожар на Сенной площади ликвидировали почти час.

- Сообщение о пожаре нам поступило в 01.38. У дома 13 на Сенной площади горел строительный мусор на площади 5 квадратных метров. В 02.36 пожар был ликвидирован.

Отметим, что ещё в сентябре на Сенной площади начался снос незаконных торговых павильонов.