Нобелевский комитет при Королевской академии наук объявил лауреатов премии 2016 в области химии. Нобелевская премия была присуждена Жан-Пьеру Соважу, Джеймсу Фрейзеру Стоддарту и Бернарду Феринге. Об этом в среду сообщает ТАСС.

Награда будет вручена "за разработку и синтез молекулярных машин".

Объясним, что же это значит. Учёный разработали молекулы, движение которых можно контролировать – они могут работать при подаче энергии.

– Развитие в компьютерной технике показывает ту революцию, которую может вызвать техническая миниатюризация. Лауреаты 2016 года миниатюризировали машины и перевели химическую науку в новое измерение, говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

Лауреаты Нобелевской премии в области химии

Жан-Пьер Соваж родился в 1944 году в Париже. В настоящее время он работает в университете Страсбурга во Франции.

Фрейзер Стоддарт родился в 1942 году в Эдинбурге (Великобритания). В настоящий момент от работает в Северо-западном университете в Эванстоне в США.

Бернард Феринга родился в 1951 году в Баргер-Компаскуум. Работает в университете Гронингена в Нидерландах.

Напомним, что вручении Нобелевской премии 2016 года состоится 10 декабря в день смерти её основателя Альфреда Нобеля в стокгольмской филармонии.

Лауреаты премии получат золотую медаль и диплом из рук короля Швеции Карла XVI Густава. Также на счёт лауреата премии будут перечислены 8 миллионов шведских крон (чуть менее миллиона долларов) из Нобелевского фонда.



