В Стокгольме прошла церемония объявления лауреатов Нобелевской премии по физике. В этом году награда досталась трем учёным из Великобритании: Дэвиду Таулесу, Дункану Халдейну и Джону Майклу Костерлицу, сообщает BBC.

Шведская королевская академия посчитала их исследования и открытия в области топологических фазовых переходов достойными престижной награды.

Комитет добавил, что их изыскания "открыли дверь в новый неизведанный мир". Отмечается, что сделанные британцами открытия уже были использованы при изготовлении сверхновых материалов.

Примечательно, что Нобелевская премия может быть присуждена только максимум трём людям одновременно. Денежное вознаграждение они будут распределять между собой либо поровну, либо на половину и две четверти.