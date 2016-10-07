Хуан Мануэль Сантос Кальдерон был министром национальной обороны Колумбии с 2006 по 2009 год, стал президентом 7 августа 2010 года, а в 2014 году переизбрался на второй срок. 65-летний президент был выбран из 376 претендентов на премию: 228 человек и 148 организаций. На премию претендовали правозащитник Светлана Ганнушкина и коллектив издания «Новая газета».

Премия, по словам председателя Норвежского нобелевского комитета Карин Сисилле Кулльман Фиве, присуждена колумбийскому президенту «за усилия по урегулированию конфликта в Колумбии». Хуану Сантосу после нескольких лет переговоров удалось договориться с боевиками леворадикальной группировки FARC ("Революционные вооруженные силы Колумбии"), промышляющей многие годы терроризмом и похищениями людей, о долгосрочном перемирии. В Колумбии был проведен референдум о мирном соглашении с боевиками, в котором приняли участие 13 миллионов граждан (из 47-миллионного населения страны). Большинство - 50,24 процента высказались против соглашения, то есть фактически за продолжение гражданской войны. Хуан Мануэль Сантос признал поражение и заявил о готовности продолжать переговоры с группировкой FARC. Лидер группировки Родриго Лондоно также выразил желание следовать по пути установления мира в стране, и мирное соглашение было подписано 26 сентября, положив конец гражданской войне. Война в Колумбии длилась полсотни лет, с 1964 года.

Сумма Нобелевской премии составляет 8 миллионов шведских крон - 953 тысячи долларов. Премия будет по традиции выдана победителю 1 декабря в Осло.