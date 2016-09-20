Известный американский актёр Николас Кейдж впервые приехал в Россию чтобы представить фильм Марио Ван Пиблза "Крейсер", в котором он сыграл главную роль.

В Москве Кейдж поучаствовал в пресс-конференции по фильму, на которой признался журналистам, что любит русский балет и литературу, хотя и осознает, что произведения Достоевского теряют в переводе "поэзию слов".

– Я очарован русским балетом, очень люблю вашу прекрасную литературу. Я люблю Достоевского, в частности "Братьев Карамазовых", но я понимаю, что читаю в переводе. Я бы хотел по-настоящему знать, что имел ввиду Достоевский, проникнуться поэзией его слов, — отметил Кейдж.

Несмотря на то, что Кейдж в целом пребывал в хорошем расположении духа, корреспондент Metro заметил, что актёр на мероприятии для журналистов практически не улыбался. "Грустный Кейдж" быстро разошёлся в соцсетях и стал поводом для мягких шуток.

Подборка грустного Кейджа – в фотогалерее выше.

Полное интервью с Николасом Кейджем читайте ЗДЕСЬ.