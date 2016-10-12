В Интернете появился первый трейлер комедии "Миссия: Неадекватна", главный герой которой по просьбе Бога отправляется в Пакистан на поиски Осамы бин Ладена.

Роль безработного бывшего заключенного исполнил оскароносный голливудский актёр Николас Кейдж, а образ Бога на экране воплотил известный британский комик Рассел Брэнд.

Сюжет фильма основан на реальных событиях – в 2010 году американец Гарри Брукс Фолкнер решил найти бин Ладена, так как решил, что именно он должен обезглавить лидера террористов. Тогда мужчину остановили на границе с Афганистаном и вернули на родину.

Режиссером новой комедии выступил Ларри Чарльз, известный своими фильмами с комиком Сашей Бароном Коэном в главной роли ("Борат", "Бруно").

Дата выхода фильма в России пока неизвестна.