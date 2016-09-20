За время часовой пресс-конференции в «РИА Новости» 52-летний американский актёр так ни разу и не улыбнулся. Это так странно, ведь обычно американцы всегда улыбаются. Даже когда, Кейдж говорил, что счастлив наконец увидеть нашу страну – на лице не было ни капли радости. Не выходил из образа мизантропа он и во время интервью. По Кейджу сразу видно – перед тобой звезда. Он как пришёл в кожаной куртке, так её и не снимал. На левой руке сверкали золотые часы, на указательном пальце сразу два огромных перстня, усыпанных бриллиантами. Кейдж развалился в кресле, положил ногу на ногу и посмотрел на меня глазами, полными вселенской скорби. Я попыталась как-то разрядить обстановку.

Моё имя Любовь переводится на английский как Love.

Правда? Вау! Буду знать ещё одно слово на русском. (Ни тени улыбки на лице.)

Николас Кейдж представил в Москве новый фильм, но ни разу не улыбнулся

Я посмотрела фильм «Крейсер», мне он понравился. На мой взгляд, важно напоминать о тех жертвах, которые понесли все страны во время Второй мировой войны.

Да, полностью с вами согласен. Важно, чтобы люди помнили об этом. Нужно время от времени перелистывать страницы истории, таким образом можно предотвратить повторения ошибок.

Думаете, мы сможем предотвратить третью мировую войну?

Честно говоря, не знаю. Мне бы очень хотелось думать, что сможем. Конечно же, мне бы хотелось, чтобы третьей мировой не было. Но я не знаю, как это сделать.

Вы много путешествуете, представляя фильмы по всему миру. Если отбросить политику, люди ведь везде одинаковые – с одними и теми же проблемами. Могут ли разные страны дружить?

Очень на это надеюсь. Вы правы – мы все одно целое. Поэтому важно научиться говорить на одном языке и понимать друг друга.

Можно ли сказать, что этим фильмом США извиняется перед Японией за Хиросиму и Нагасаки?

По крайней мере, это первый фильм, в котором американский актёр в каком-то смысле извиняется перед японским актёром. Я считаю, что Америка потеряла нравственный облик, когда сбросила атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Я против убийства гражданских.

Вы сыграли героя, который четыре дня в открытом океане прождал помощи. А вы бы смогли выжить в таких условиях, когда вокруг акулы?

Никогда не знаешь, как поступишь в предлагаемых обстоятельствах. Я не знаю, сдался бы я или нет. И я не хочу сравнивать себя с ним, потому что я никогда не проходил через что-либо подобное. Мне кажется, что сравнивая, я принижаю его заслуги. Я общался с выжишими. Их истории вдохновляли меня. Они думали о каких-то простых вещах, кто-то о боге, и эти воспоминания сохраняли им жизнь.

Бог спас этих парней? Кстати, вы верите в бога?

Во что бы они не верили – в себя, в бога... Важно, что это помогло им спастись. Я предпочитаю не говорить о религии и политике, но да, я верю в бога.

У нас есть похожая история. В 60-х баржу с четырьмя советскими военнослужащими унесло в открытый океан, где они без еды провели 49 дней. Им приходилось варить ремни и сапоги – пили они дождевую воду. Хотелось бы экранизировать эту историю и сыграть в ней?

Звучит как хорошая тема для экранизации – тут есть и драматизм, и трагизм, и мощь. Я всегда открыт к предложениям. И люблю океан. Так что я был бы рад сыграть в таком фильме, если, конечно, смогу освоить русский акцент.

Последний вопрос от наших читателей: вы бы хотели получить российское гражданство?

Учитывая то, как долго я получал российскую визу, боюсь представить через что нужно пройти, чтобы стать гражданином вашей страны. Хотя мне очень нравится здесь, я влюбился в Россию! Чтобы ответить честно на ваш вопрос, мне нужно провести хотя бы месяц здесь. Пока все, кого я встречал, были добры. Я надеюсь, что смогу за столь короткое время своего визита почувствовать знаменитый русский дух. Я хочу не только посмотреть главные достопримечательности Москвы – Кремль, Собор Василия Блаженного, Храм Христа Спасителя, но и отведать традиционной русской кухни.