Двусторонний портрет из реставрационной мастерской вчера перенесли в музей прикладного искусства Академии. Сделали две рамы: парадную для Николая II и более простую, аскетичную – для Ленина. На днях выставка откроется для посетителей.

Долгие годы эта работа находилась в петербургской школе №206 и хранила свою тайну.

– В 1896 году попечительский совет гимназии заказал парадный портрет Николая II известному художнику Илье Галкину, – рассказал Metro Александр Карпов, доцент кафедры искусствоведения Академии. – Вскоре эта работа украсила собой актовый зал и находилась там до 1917 года. Вероятно, в год революции учитель рисования гимназии, художник Владислав Измайлович, закрашивает портрет императора водорастворимой краской. А в 1924 году, в год смерти Ленина, он же на обратной стороне холста пишет парадный портрет Ленина. Художник не решился уничтожить изображение Николая II, и получается, что Ленин почти сто лет хранил тайну этой работы, служил императору надёжной защитой.

Портрет Ленина долгие годы находился в школе. В 70-х годах во время школьного праздника расшалившийся первоклассник «въехал» в картину головой. Холст порвался. Повреждённое место задрапировали тканью.

В 2013 году школа отдала портрет Ленина на реставрацию в Академию Штиглица.

– Провели экспертизу, в том числе сделали рентгеновский снимок, – говорит реставратор Татьяна Поцелуева. – И вдруг увидели, что с обратной стороны... читается портрет Николая II. Так мы узнали, что перед нами двусторонняя картина. Сняли водорастворимую краску, устранили все повреждения, восстановили утраченные фрагменты. Я вместе со своими студентами работала над этой картиной три года.