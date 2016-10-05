На днях член Общественной палаты РФ и телеведущий Николай Дроздов выступил на конференции, посвящённой 140-летию со Дня Синодального перевода Библии. В ходе выступления Дроздов поддержал инициативу митрополита Волоколамского Илариона по чтению Библии на радио и телевидении. В интервью Metro Дроздов рассказал, почему он так поступил.

Почему вы считаете, что Библия важна для россиян?

– Русский язык сделал Библию понятной большинству. Он очень богат. Его надо любить, уважать, и это очень важно — читать на нём Евангелие. Дело ещё и в том, что следующий год в России — Год экологии. Мы должны думать не только о сохранности природы, но и об экологии души наших граждан. Поэтому я с радостью поддерживаю инициативу чтения глав из Евангелия на телевидении и радио.

А что конкретно нужно читать?

– Думаю, надо читать отрывки из Нового завета. Например, Евангелие от Иоанна. Понимаете, это не должно быть в какой-то навязчивой форме. Можно выработать определённый формат чтения и предложить нашим ведущим федеральным каналам и радиостанциям.

А кто мог бы стать ведущим такой передачи? Кого вы видите в роли чтецов?

– В роли ведущих я вижу публичных людей, близких к церкви. Тот же митрополит Иларион или просто какой-то священник. Можно и представителей шоу-бизнеса, лояльных к церкви. И я сам бы с удовольствием вёл бы такую программу.

Как думаете, эта передача была бы популярной?

– А почему нет? У неё бы точно была бы своя аудитория. Не факт, конечно, что очень большая, но это, наверное, не главное.