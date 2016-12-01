78-летний телеведущий и зоолог Николай Дроздов дал показания полиции по факту наезда на женщину в Москве.

Как пишет Life.ru, он ещё раз признал свою вину. По его словам, в какой-то момент он отвлёкся, двигаясь по улице Островитянова. Дроздов собирался идти на поворот и не заметил переходящую дорогу Татьяну Морозову.

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Сейчас по факту аварии проводится доследственная проверка, результаты которой станут известны после окончания лечения пострадавшей. Тогда будет проведена медицинская экспертиза, и следователи определят степень причинённого вреда здоровью 53-летней Татьяны Морозовой.

В зависимости от результатов будет либо возбуждено уголовное дело, либо полицейские ограничатся административным расследованием.

Напомним, 78-летний Николай Дроздов ехал на автомобиле "Сузуки" по улице Островитянова и сбил женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу. Впоследствии у Морозовой диагностировали переломы костей таза.