Басков предстал в столь необычном виде, исполняя песню «Обниму тебя». Сначала на экранах появились яркие картинки с логотипами игры «Покемон Го», потом вышла многочисленная массовка. Девушки держали в руках мячи, изображающие покеболы. Публика была в восторге. Довольный певец объяснил свой выбор модой на поимку странных персонажей, которая буквально охватила всю планету.



– Сейчас весь мир сходит с ума от покемонов. Можно считать, что я предвестник выхода официальной версии этого приложения в России. А если игра вообще не выйдет, то за мной будет звание первого и единственного покемона, — объяснил артист.



Напомним, что днём ранее другой символ российской эстрады Филипп Киркоров также примерил костюм покемона в тизере нового клипа на песню «Яркий я». Этот клип он создал вместе с группой «Дискотека Авария». По сюжету, Киркоров предстаёт в образе некого существа Филиппона, которого все пытаются поймать.