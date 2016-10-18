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 Опубликовано : Сегодня 14:23

Ники Минаж станцевала тверк

  • Ольга Захарец

Певица выложила видео из гримёрки

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Американская певица Ники Минаж устроила настоящий праздник для своих поклонников. Перед концертом в Нью-Йорке она записала видео, на котором танцует тверк.

Эротичные танец девушка исполнила в не менее провокационном наряде. Для видео она выбрала облегающий костюм-сеточку, полностью прозрачный. В качестве декораций – примёрку.

Получившееся видео Минаж выложила на своей странице в Instagram. Стоит ли говорить, что запись вызвала огромный ажиотаж среди поклонников певицы. За сутки видео, на котором Ники Минаж танцует тверк, посмотрели почти четыре миллиона раз.

I think rehearsal was better😏 😩

A video posted by Nicki Minaj (@nickiminaj) on

Ники Минаж – американская певица, рэпер и автор-исполнитель. Дебютный альбом певицы Pink Friday в первую же неделю продаж попал на второе место чарта Billboard 2006 а через несколько недель возглавил его.

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