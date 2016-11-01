Власти Нидерландов готовы ратифицировать Соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Украиной вопреки воле своего народа, высказавшегося против этого на референдуме, только при наличии документальных гарантий неприсоединения Украины к сообществу, сообщают РИА Новости, ссылаясь на дипломатический источник в Брюсселе.

"Премьер Нидерландов Марк Рютте сейчас ищет варианты, как убедить своих политических оппонентов в Сенате одобрить соглашение об ассоциации с Украиной. Один из таких вариантов — приложение к договору, в котором будет прописано, что вступление соглашения в силу не представляет собой первый шаг к членству Украины в ЕС", — сказал собеседник агентства.

Отметим, что сейчас в Нидерландах идёт активное обсуждение вопроса ассоциации. Ранее правительство страны вынуждено было отложить решение по данному договору, так как в апреле на референдуме более 60% граждан сказали решительное "нет" этому соглашению. Несмотря на это Рютте заявил, что Амстердам не прекращает ратификацию и продолжит консультации, чтобы найти выход из ситуации.

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