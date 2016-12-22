В четверг, 22 декабря, в 14:39 из-за технической неисправности локомотива на перегоне станций Клин – Решетниково Октябрьской железной дороги был остановлен поезд №748, который следовал из Москвы в Петербург. Как сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД), в 15:18 к месту остановки состава отправился вспомогательный локомотив, который забрал пассажиров.

В связи с остановкой поезда "Невский экспресс" интервал движения пригородных поездов на линии Тверь – Москва был увеличен.

Специалисты Октябрьской железной дороги приложили все силы для скорейшего ввода поезда в график.