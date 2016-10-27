Со своим будущим супругом Дарья Рыжих познакомилась в соцсети. Просто поставила лайк под фотографией, а дальше началась переписка. Виртуальный роман закончился реальной свадьбой. Идею для своего будущего платья Дарья тоже нашла в Интернете.

– Увидела фото, как девушка в камуфляже идёт со своим молодым человеком. Решила сшить себе такое же свадебное платье. Жених идею одобрил сразу, а от родителей эту затею мы решили держать в секрете до регистрации, – рассказала Metro креативная невеста.

На своём подвенечном наряде девушке даже удалось сэкономить. Понравившееся платье из салона стоило около двадцати пяти тысяч, образ в стиле милитари обошёлся невесте в два раза дешевле. Ни отец, ни мать ругать свою дочь не стали. А родители жениха и вовсе были в восторге. Даже случайные прохожие останавливались, чтобы сфотографироваться с необычной парой.

Сейчас Дарья собирается перешить свой наряд.

– Не хочу, чтобы он пылился в шкафу. Хочу сделать из него нарядное платье, чтобы можно было ходить на какие-нибудь праздники, например, на День ВДВ, или вещь для особого случая, – объяснила она.

А такой как раз скоро намечается. Ради своего супруга молодая жена готовится совершить ещё один подвиг – прыгнуть с парашютом, хотя до свадьбы особенной любви к небу она не испытывала.

– Я ужасно боюсь высоты и никогда ни о чём подобном раньше не думала, – говорит Дарья. – Сейчас морально готовлюсь, ведь муж, кажется, уже всё решил.