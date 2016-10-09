Петербуржцы заметили, что уровень воды в Неве, Мойке и Фонтанке упал. Обмелел также канал Грибоедова. Но, пожалуй, самые заметные изменения произошли на Обводном канале. Его берега “оголились” так, что можно увидеть подводные коммуникации, камни и мусор на дне.

Как пишет "Фонтанка" со ссылкой на специалистов Гидрометцентра Санкт-Петербурга, сегодня вода в Неве опустилась ниже нулевой отметки у Горного университета на 50 см.

Резкое обмельчание водных артерий Петербурга произошло, по мнению специалистов, из-за усилившегося северо-восточного ветра и движения циклонов.



Пользователи соцсетей не оставили без внимания это явление. В сети можно найти немало снимков обмелевших рек и каналов.

- Что ж, теперь я иначе воспринимаю фразу "Стою на Обводном", - шутят одни интернет-пользователи.

- Эх, прогуляться бы по дну, пособирать монетки, - мечтают другие.

В ближайшие несколько дней вода продолжит убывать, считают специалисты. Однако затем ветер переменится, и обычный уровень воды в реках и каналах восстановится.