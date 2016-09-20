Недавно в Интернете и ряде СМИ появилась информация о том, что Исландия пошла на радикальный шаг, чтобы заманить к себе как можно больше представителей сильной половины человечества: власти страны якобы решили выплачивать по 5 тыс. долларов ежемесячно иммигрантам, которые женятся на гражданках Исландии. Связано это с тем, что в стране численность женщин заметно преобладает над мужским населением. Первоисточниками этой новости стали различные африканские издания, но вскоре её подхватили иностранные блоги и СМИ, а после уже и русскоязычный сегмент Интернета.

Сообщение, конечно же, оказалось ложью. Как заявили Metro в исландском посольстве в Москве, все эти слухи не имеют под собой никакой почвы.

-Рассказываю – это всё враньё. Данная информация не соответствует действительности, - заявила собеседница.

Стоит отметить, что сообщение хоть и являлось враньем, но всё-таки нашло своих адресатов. После того как новость появилась в СМИ, жительницы Исландии стали писать, что к ним начали десятками добавляться в друзья в Facebook разного рода иностранцы. Более того, как сообщает Iceland Monitor, в Министерство иностранных дел страны поступили десятки официальных писем от заинтересованных в данном предложении.