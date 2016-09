Не так давно многие зарубежные СМИ дали людям очередной повод завидовать шведам. Журналисты сообщили, что с сентября 2016 года в Швеции официально и повсеместно введён 6-часовой рабочий день, так как исследования говорят о том, что подобный график наиболее продуктивен и даёт людям больше времени на общение семьёй, что позитивно сказывается не только на эффективности работников, но и на их психологическом благополучии.

Однако данная информация не соответствует действительности. Как сообщает шведское подразделение газеты Metro, пресс-секретарь Натали Сиал, которая представляет шведского министра занятости и интеграции Ильва Йоханссон опровергает эти слухи.

–Информация, содержащаяся в клипе портала Brightside (там был опубликован ролик о введении 6-часового дня — прим. ред.) не соответствует действительности. Мы не вводим 6-часовой рабочий день, – заявила она

Отметим, что некоторые компании в Швеции действительно ввели у себя 6-часовой рабочий день, но это была частная инициатива фирм и к повсеместному внедрению эта идея не имеет отношения.

Добавим, что данная фейковая новость довольно давно ходит в СМИ. О ней в разное время писали The Guardian, The Independent, Conde Nast Traveller, The Local. Часть изданий позже опровергали сами себя, но это не мешало остальным ссылаться на них, когда новость вновь возрождалась в информационном пространстве. Аналогичная ситуация сложилась и в этот раз.