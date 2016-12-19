реклама
Сегодня 17:10

Нет, Познер не брал интервью у журналистки Первого канала Казахстана

  • Данила Белов

В Сети высмеяли фейковый выпуск программы "Познер"

Владимир Познер

Владимир Познер

РИА Новости

Фото:

Некоторое время назад Владимир Познер "удивил" зрителей Первого канала Казахстана "Евразия", пригласив к себе на интервью в студию местную журналистку Аймиру Шаукентаеву. Как вскоре оказалось, удивились не только телезрители, но и сам Познер, так как вышедший в эфире выпуск оказался смонтированным фейком: эпизод, опубликованный на официальном сайте Первого канала Казахстана был хорошо выполненным монтажом.

 

Как заявил информационному порталу Kazday телеведущий, он понятия не имел о видеозаписи. В письменном ответе редакции он пояснил, что это очевидный фейк.

"Это абсолютный фейк от начала до конца. Очевидно он — этот фейк — отражает уровень достоверности информации на Первом канале Казахстана, с чем я поздравляю президента Казахстана, господина Нурсултана Назарбаева. С плохо скрываемым восхищением, Владимир Познер", — говорится в ответе.

Отметим, что сфабрикованность видео само по себе бросалось в глаза изначально. Помимо отсутствия стандартного общего плана, на котором было бы видно гостя и ведущего одновременно, глаз также резали различающиеся чёткость и контраст заднего плана у героев передачи. 

Стоит добавить, что издание Today.kz сообщило, ссылаясь на источник в редакции Первого канала Казахстана, что видеоролик является шуткой, а также промо-кампанией программы "Аналитика", ведущей которой является как раз Шаукентаева.

Еще на тему Было/Не было

Нет, Хиллари Клинтон не собирается разводиться с мужем

Нет, Хиллари Клинтон не собирается разводиться с мужем

Фейковый сайт запутал журналистов
Да, Трамп победил, но некоторые мифы о президентских выборах остались [1 Фото]Нет, житель Омска продаёт "Жигули" не ради восстановления потенции кота [1 Фото]Нет, пост в соцсетях со ссылкой на Бернскую конвенцию не защищает авторские права [1 Фото]

Самое популярное

Как платить 1 рубль в месяц за Домашний интернет и цифровое ТВ?

Новый эротический календарь с обнажёнными сотрудницами выпустит крановый завод в Челнах16Фото

Новый эротический календарь с обнажёнными сотрудницами выпустит крановый завод в Челнах

Metro поговорило с фотографом, работавшим над созданием юбилейного выпуска корпоративного календаря
Пенсионера привезли по ошибке в другой поселок3Фото

В Петербурге пенсионер замерз посреди дороги из-за ошибки таксиста

77-летний мужчина замерз в течение нескольких часов в деревне Райкузи Ломоносовского района. Его тело нашли возле одного из домов утром 16 декабря. Накануне вечером пенсионер ехал на такси “Везет” на дачу.  Таксист из-за ошибки в навигаторе привез совершенно по другому адресу. Мужчина попытался объяснить, что поселок не тот. После нескольких попыток найти правильный адрес пенсионер вышел из автомобиля. О случившемся рассказала близкая подруга семьи погибшего в соцсетях. Через два часа дочь...
В Петербурге показали самые редкие породы собак23Фото

В Петербурге показали самые редкие породы собак

Metro поговорило с владельцами собак, которых в Петербурге только начинают разводить
"Мисс Мира-2016" Стефани Дель Валле23Фото

"Мисс Мира-2016": фото победительницы и подробности церемонии

"Мисс Мира-2016" состоялся в США. Победительницей стала представительница Пуэрто-Рико - 19-летняя красавица-брюнетка Стефани Дел Валле. Финал конкурса  "Мисс Мира-2016" прошел 18 декабря в американском городе Оксен-Хилл (штат Мэриленд). Всего в конкурсе "Мисс Мира-2016" принимали участие 117 девушек, среди них была и россиянка, но она не попала в финал. Россию представляла 18-летняя Яна Добровольская из Тюмени, которая  апреле победила на конкурсе "Мисс Россия-2016". До финала "Мисс Мира-2016"...
Какие подарки к Новому году выбирают москвичи39Фото

Какие подарки к Новому году выбирают москвичи
Евросоюз продлил санкции против России на полгода3Фото

Евросоюз продлил санкции против России на полгода

Новый срок действия санкций – до 31 июля 2017 года
Рига3Фото

Нил Ушаков не позволил провести в Риге "нацистскую" вечеринку

Мэр Риги Нил Ушаков запретил проведение новогодней вечеринки в “нацистском” стиле в одном из ресторанов столицы Латвии, сообщает новостной портал Sputnik. Организаторы костюмированного мероприятия обещали чёрно-белую кинохронику и атмосферу в духе 1941-1944 годов, когда Латвия была оккупирована войсками нацистской Германии. В своём аккаунте в Facebook Ушаков прокомментировал проведение подобного мероприятия, прикрепив изображение афиши запрещённой вечеринки.
Объявлен победитель 17 "Битвы экстрасенсов"14Фото

СМИ: кто стал победителем "Битвы экстрасенсов" и когда свадьба Мэрилин Керро

В субботу, 17 декабря, в эфире телеканала ТНТ завершился проект "Битва экстрасенсов". В этот же день завершилось и голосование. Несмотря на то, что официально имя победителя еще скрывается, в Сети уже появилась информация - видео и фото того, кто получил заветную "Руку" и как прошло  награждение. Как сообщают СМИ, победителем 17 битвы стал Свами Даши.  Видео, как Свами выходит с символом победы - "Рукой" - выложила на своей страничке в Инстаграм участница предыдущего сезона Николь Кузнецова....
Фокус с пюрешкой4Фото

Российские солдаты показали "фокус с пюрешкой"

На YouTube появилось смешное видео из армии. На нём солдат показывает фокусы с "пюрешкой". На записи боец демонстрирует прилипшее к тарелке картофельное пюре. С совершенно серьёзным выражением лица он поднимает тарелку и проводит над ней и под ней рукой, чтобы зритель удостоверился, что никаких невидимых нитей там нет. После под восторженные крики сослуживцев резким движением переворачивает тарелку, а пюре остаётся в ней. После этого солдат решает усложнить себе задачу. Он втыкает в пюре вилку...
Милана Кержакова беременна и предпочла не скрывать этого6Фото

Беременная Милана Кержакова поделилась откровенным фото

Футболисты "Зенита" сейчас отдыхают между двумя кругами чемпионата России по футболу. Многие отправились в отпуск на теплые моря. Так, нападающий сине-бело-голубых Александр Кержаков нежится под солнцем на Маврикии. Вместе с ним отдыхает и его супруга Милана. Недавно стало известно, что Милана ждет ребенка - у пары родится сын. Александр уже поделился фото с отдыха на Маврикии - в плавках, на берегу океана, в окружении пальм. Не отстает от него и супруга - Милана Кержакова выложила яркое фото в...
В шапито под Красноярском люди остались смотреть шоу даже после нападения леопарда3Фото

В шапито под Красноярском люди остались смотреть шоу даже после нападения леопарда
Российские солдаты показали "фокус с пюрешкой"Видео

Российские солдаты показали "фокус с пюрешкой"

Видео набирает популярность на YouTube
В массовом ДТП на Володарском мосту пострадали 2 человека20Фото

В массовом ДТП на Володарском мосту пострадали 2 человека

Массовое ДТП с пострадавшими произошло вечером 18 декабря на Володарском мосту в Петербурге. Об этом сообщили подписчики паблика "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург". По словам очевидцев, на Володарском мосту столкнулись 5 машин. По предварительным данным, пострадали мать с дочерью-подростком. Они были госпитализированы. - У одной травмы ног, у второй вроде осколочные ранения на голове/лице. Они в сознании, - написали свидетели, отметив, что экстренные службы приехали на место происшествия достаточно...

Новый раздел на сайте: "БЫЛО/НЕ БЫЛО"

Проверяем слухи в сети
5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира5Фото

5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира

В Канаде в субботу, 17 сентября, стартует главное спортивное событие года – Кубок мира

Последние новости

В шапито под Красноярском люди остались смотреть шоу даже после нападения леопарда3Фото

В шапито под Красноярском люди остались смотреть шоу даже после нападения леопарда

Сегодня 16:27 Репортёр Metro поговорил с очевидцем

Самое популярное

Пенсионера привезли по ошибке в другой поселок3Фото
В шапито под Красноярском люди остались смотреть шоу даже после нападения леопарда3Фото

Галереи и видео

Новый эротический календарь с обнажёнными сотрудницами выпустит крановый завод в Челнах16Фото
реклама

Последние новости

реклама

Мы Вконтакте

Мы в Facebook

Новости партнеров

Loading...

Пресс-релизы

реклама