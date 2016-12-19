Нет, Познер не брал интервью у журналистки Первого канала Казахстана

Некоторое время назад Владимир Познер "удивил" зрителей Первого канала Казахстана "Евразия", пригласив к себе на интервью в студию местную журналистку Аймиру Шаукентаеву. Как вскоре оказалось, удивились не только телезрители, но и сам Познер, так как вышедший в эфире выпуск оказался смонтированным фейком: эпизод, опубликованный на официальном сайте Первого канала Казахстана был хорошо выполненным монтажом.

Как заявил информационному порталу Kazday телеведущий, он понятия не имел о видеозаписи. В письменном ответе редакции он пояснил, что это очевидный фейк.

"Это абсолютный фейк от начала до конца. Очевидно он — этот фейк — отражает уровень достоверности информации на Первом канале Казахстана, с чем я поздравляю президента Казахстана, господина Нурсултана Назарбаева. С плохо скрываемым восхищением, Владимир Познер", — говорится в ответе.

Отметим, что сфабрикованность видео само по себе бросалось в глаза изначально. Помимо отсутствия стандартного общего плана, на котором было бы видно гостя и ведущего одновременно, глаз также резали различающиеся чёткость и контраст заднего плана у героев передачи.

Стоит добавить, что издание Today.kz сообщило, ссылаясь на источник в редакции Первого канала Казахстана, что видеоролик является шуткой, а также промо-кампанией программы "Аналитика", ведущей которой является как раз Шаукентаева.